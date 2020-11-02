Предприятия Тверской области приглашают принять участие в "Неделе качества"

Форум пройдет онлайн Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 9 по 15 ноября 2020 года в России и мире будет проходить Неделя качества. Присоединиться к ней смогут и предприниматели из Тверской области.

Мероприятие приурочено к Дню качества, который ежегодно выпадает на второй четверг ноября.

В этом году форум "Всемирный день качества – 2020" пройдет 12–13 ноября в онлайн формате. Его организуют: Минпромторг России, Роскачество, Росстандарт.

На форуме руководители организаций, специалисты служб качества, инженеры и технологи, представители делового мира расскажут участникам о лучших практиках повышения качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях, а также о том, как развить конкурентное преимущество в условиях неопределенности.

Для участия необходима предварительная регистрация.