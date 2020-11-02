Суд запретил шесть сайтов по изготовлению взрывчатки в Тверской области

Суд запретил шесть сайтов по изготовлению взрывчатки Фото: архив "КП"

Прокурор Западнодвинского района Тверской области выступил с иском в защиту прав неопределенного круга лиц с требованием запретить сайты, разместившие инструкции по изготовлению взрывчатки.

- Установить владельца или администратора данных интернет-сайтов не представилось возможным, - сообщили в пресс-службе суда.

Решением суда, информация, размещенная на интернет-страницах признана запрещенной к распространению. Сайты заблокированы.