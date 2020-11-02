Мужчина на спор пырнул ножом приятеля в Тверской области

Мужчина на спор пырнул приятеля ножом Фото: архив "КП"

Житель Тверской области осужден по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Пролетарским районным судом установлено, что в мае 2020 года двое мужчин вместе выпивали, когда между ними произошел спор - сможет ли один зарезать другого.

Подсудимый бросил на пол 30 000 рублей, пострадавший деньги подобрал и направил на приятеля нож. Испугавшись, мужчина выхватил нож и несколько раз ударил им собутыльника в живот. А после сам вызвал полицию и бригаду скорой медицинской помощи. Убивать друга он не хотел.

С учетом смягчающих обстоятельств осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, его еще можно обжаловать.