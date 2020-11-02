ГК «Ренова» может расширить свое присутствие в Тверской области

Губернатор провел встречу с руководством ГК "Ренова". Фото: ПТО

2 ноября губернатор Игорь Руденя встретился с председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом.

Дело в том, что компания «Ротек» из структуры ГК «Ренова» является подрядчиком на реконструкции блока биоочистки очистных сооружений Твери. Этот проект - один из этапов федерального проекта «Оздоровление Волги».

Модернизации блока биоочистки в Твери начата еще в декабря 2019 года. Сейчас на объекте ведётся устройство кровли и возведение стен здания воздуходувной станции, строительство трансформаторной подстанции и ряд других работ.

Все сделать планируют до октября 2022 года. Общая стоимость проекта - более 1 млрд рублей.

Но это не все. Компания «Ротек» также задействована в реконструкции канализационных очистных сооружений в селе Городня Конаковского района. Там уже уже выполняются инженерные изыскания. Завершить работу должны к концу 2021 года. Цена вопроса - 224 млн рублей.

Как отметил губернатор, в регионе поставлена глобальная задача модернизировать очистные сооружения городов на Волге и значительно сократить выброс загрязнённых сточных вод.

Однако, на встрече Игоря Рудени И Виктора Вексельберга обсуждались не только эти вопросы.

Как сообщает областное правительство, речь также шла об участии ГК «Ренова» в создании туристических кластеров в Верхневолжье. А также - об открытии площадки бизнес-группы в одном или нескольких технопарках региона.