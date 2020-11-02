Тверские школьники могут поучаствовать в конкурсе «Смотри, это Россия». Фото: скриншот страницы сайта конкурса/lookitsrussia.ru

Продолжается регистрация для участия в федеральном проекте-конкурсе «Смотри, это Россия». Она будет идти до пятого декабря.

Конкурс проводится в формате видеокроссинга.

К участию приглашаются школьники в составе команды из пяти человек. Им нужно будет создать видео-открытку о своем регионе: об интересных местах и традициях, спорте и развлечениях

Лучшие ролики будут определены голосованием на сайте проекта, которое пройдет с 7 по 20 декабря. Победители получат в подарок ноутбуки.

Узнать подробнее о конкурсе и зарегистрироваться на участие принимаются здесь.