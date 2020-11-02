В Тверской области почти 200 осужденных получат рабочие профессии

Осужденные посещают теоретические практические занятия Фото: УФСИН России по Тверской области

Около 200 осужденных из исправительных учреждений Тверской области обучат профессиям пекаря, повара и слесаря-инструментальщика в профессиональном образовательном учреждении № 51 ФСИН России, действующем на базе ИК-1 в Твери.

Срок обучения составляет пять месяцев.

- В училище оборудованы и открыты новые учебно-производственные мастерские, разработаны учебно-методические программы, приобретена учебная литература, созданы наглядные пособия, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

За время обучения осужденные посещают теоретические практические занятия. По окончании обучения им вручат свидетельства государственного образца.