Осужденные в колонии под Тверью сразились в городки

Команды проходили по три кона игры и лучшие сражались в финале. Фото: УФСИН России по Тверской области.

Осужденные из исправительной колонии №10, что в поселке Металлистов под Тверью, сыграли в городки. В колонии был организован настоящий турнир - по всем правилам городошного боя.

Команды проходили по три кона игры, в каждом из которых городошные фигурки становились все сложнее. После отборочных туров лучшие встретились в финале.

- Игра получилась по-спортивному азартной и динамичной, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Тверской области и отметили, что в финале развернулась по-настоящему острая борьба.

Кроме гордости от победы, лучшие городошники удостоились поощрений от руководства ИК-10.