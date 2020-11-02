Больше 120 молодых специалистов трудоустроили в 2020 году в Тверской области

Больше 120 молодых специаклистов трудоустроили в 2020 году в Тверской области. Фото: Александр ЖМУЛИН

С начала года в регионе при содействии органов службы занятости трудоустроен 121 молодой специалист, в том числе на стажировку – 45 человек.

Областное правительство напоминает, что этому способствовала программа «Стажировка». Она реализуется в регионе с 2009 года для выпускников средних и высших образовательных учреждений.

На предприятиях создаются рабочие места на срок до шести месяцев, при необходимости за стажерами закрепляются наставники из числа опытных работников. Согласно статистике после стажировки на постоянное рабочее место трудоустраивается порядка 80% выпускников.

Расходы на зарплату стажеру (в размере минимального размера оплаты труда) и наставнику (не более одной второй минимального размера оплаты труда), а также налоговые отчисления за стажера возмещаются работодателю из регионального бюджета.

За девять месяцев этого года участие в программе приняли 20 предприятий Верхневолжья.

По мнению губернатора Игоря Рудени, важно обеспечить условия, чтобы молодёжь оставалась учиться и работать на территории Верхневолжья.

- Необходимо активно вовлекать работодателей в процесс обучения, от разработки учебных программ и прохождения практики до получения молодыми специалистами первого рабочего места, - считает Игорь Руденя.