Во вторник, 3 ноября, в Твери временно перекроют улицу Жигарева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери во вторник, 3 ноября, временно перекроют улицу Жигарева. Проезд на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева ограничат с 12:00 до 13:30.

Это участок, на котором располагается Военная академия воздушно-космической обороны имени маршала Жукова. В распоряжении об ограничении движения (№ 350 от 2 ноября 2020 года) сказано, что дорогу перекроют в связи с проведением мероприятия. С полудня и до 13:30 по данному участку сможет проехать только транспорт, обслуживающий данное мероприятие.

Распоряжение о перекрытии подписал замглавы администрации Твери Денис Черных.