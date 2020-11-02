Тверичанка фиктивно трудоустроила 124 мигранта

124 мигрантам незаконно помогли устроиться в Тверской области – дело рассмотрят в суде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи областного МВД передали в суд уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», которое возбудили в отношении 49-летней тверичанки и её знакомых. Они помогали трудовым мигрантам незаконно продлевать патенты и трудиться на территории Тверской области. Санкции уголовной статьи предусматривают до семи лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых тверичан в возрасте от 31 до 62 лет, которые организовывали незаконную миграцию.

Во время расследования выяснилось, что 49-летняя жительница Твери совместно с подельниками помогала иностранцам фиктивно трудоустроиться, чтобы продлить срок трудового патента, а также встать на миграционный учет по восьми адресам в регионе.

Всего организовали незаконное пребывание в области 124 иностранцев. На этом обвиняемые заработали 620 тысяч рублей.

Уголовное дело направят в Центральный районный суд.