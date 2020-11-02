На мосту через Тьму в Тверской области организовано реверсивное движение

На мосту через Тьму обвалилось ограждение Фото: ОГИБДД Торжокский

На мосту через реку Тьма у деревни Скоморохово, на 36-м км автодороги Торжок - Высокое - Берново - Старица организовано реверсивное движение транспорта.

Напомним, 30 октября на объекте произошло обрушение тротуарной консоли. Ограждение упало в реку. Место обрушения огорожено сигнальной лентой, выставлены бетонные блоки. Движение пешеходов организовано по противоположному тротуару.

Кроме того, по мосту ограничено движения грузового транспорта максимальной массой до 20 тонн. Максимальная скорость движения по мосту ограничена до 40 км/ч.

- Ранее техническое состояние искусственного сооружения было признано неудовлетворительным. Разработана проектная документация на ремонт искусственного сооружения, которая в настоящее время нуждается в корректировке, - сообщили в ГКУ "Дирекция ТДФ".

Точные сроки ремонта моста не называются.

Водителям и пешеходам следует проявлять осторожность на данном участке дороги.