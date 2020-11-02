На Октябрьском проспекте в Твери нашли останки человека

Следователи проводят проверку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Скелетированные останки человека на Октябрьском проспекте нашел вечером, 1 ноября, житель Твери. О находке он сообщил в полицию.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области было по данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи и полицейские осмотрели место происшествия и обнаруженные останки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.