Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков

Полицейские задержали мужчину за хранение наркотиков Фото: архив "КП"

В Тверской области сотрудники наркоконтроля совместно с сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хранении наркотиков задержали 50-летнего местного жителя. При обследовании надворных построек по месту жительства мужчины оперативники обнаружили и изъяли пакет и банки с хранящимся в нихвеществом.

Эксперты подтвердили, что это каркотическое средство массой 65,4 грамма.

В отношении фигуранта по ч. 1 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают, где был приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.