В Тверской области алиментщика обязали оплатить долги

Мать через прокуратуру добилась уплаты неустойки Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру Кувшиновского района обратилась мать трехлетнего ребенка. Женщина заявила, что ее бывший муж не выплачивает алименты на сына.

Прокуратура провела проверку и установила, что в течение шести месяцев установленную судом сумму мужчина выплачивал несвоевременно.

Прокурор района направил в Торжокский межрайонный суд исковое заявление о взыскании с отца мальчика неустойки за просрочку уплаты алиментов в размере 14 258 рублей. Судом требования прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.