В Тверской области алиментщика обязали оплатить долги

Мать через прокуратуру добилась уплаты неустойки
Фото: Валерий РОМАНОВ
В прокуратуру Кувшиновского района обратилась мать трехлетнего ребенка. Женщина заявила, что ее бывший муж не выплачивает алименты на сына.
Прокуратура провела проверку и установила, что в течение шести месяцев установленную судом сумму мужчина выплачивал несвоевременно.
Прокурор района направил в Торжокский межрайонный суд исковое заявление о взыскании с отца мальчика неустойки за просрочку уплаты алиментов в размере 14 258 рублей. Судом требования прокурора удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.