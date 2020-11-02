В Тверской области практически заново отстроен мост через Березу

Недалеко от Оленино практически заново отстроен мост через Березу. Фото: ПТО

В Оленинском муниципальном округе завершили реконструкцию моста через реку Береза на первом километре автодороги Мирный - Васьково. Как сообщило областное правительство, работы проведены в рамках региональной программы дорожных работ.

Из-за того, что мост грозил обрушиться, его закрыли на реконструкцию еще в 2019 году. Автомобилистам пришлось ездить в объезд через Оленино, трассу М9, делая крюк в 42 километра.

В итоге мост практически полностью отстроили заново. Он введен в эксплуатацию.

Всего в этом году в региональную программу дорожных работ включено семь мостов. Пять из них уже отремонтированы. Продолжается реконструкция путепровода в Вышнем Волочке и ремонт моста через реку Кашинка. Объекты введут в эксплуатацию в 2021 году.

По мнению губернатора Игоря Рудени, приведение в порядок дорожной инфраструктуры - важный аспект развития региона. В том числе, в плане повышения инвестиционной привлекательности территорий и развития туризма.