2 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 156 человек

В Тверской области подтверждено 156 случаев коронаируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 2 ноября, еще 156 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 9887 человек.

3864 (+73) остаются под наблюдением медиков, 326(0) умерли, 5697 (+83) выздоровели.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 3293 (+43)

Конаковский район 693 (+19)

Кимры 663 (+3)

Ржев 664 (+13)

Торжок 466 (+4)

Калининский район 451 (+6)

Вышневолоцкий городской округ 325 (+7)

Лихославльский район 320 (+1)

Торопецкий район 295 (+3)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 252 490 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 2725.