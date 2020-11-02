2 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 156 человек

В Тверской области подтверждено 156 случаев коронаируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 2 ноября, еще 156 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 9887 человек.
3864 (+73) остаются под наблюдением медиков, 326(0) умерли, 5697 (+83) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3293 (+43)
Конаковский район 693 (+19)
Кимры 663 (+3)
Ржев 664 (+13)
Торжок 466 (+4)
Калининский район 451 (+6)
Вышневолоцкий городской округ 325 (+7)
Лихославльский район 320 (+1)
Торопецкий район 295 (+3)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 252 490 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 2725.
Графика: ПТО