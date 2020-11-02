Проезд от Ржева до Ржевского мемориала в Тверской области будет стоить 32 рубля

На линии работает один низкопольный автобус среднего класса Фото: vk.com/tvercard

Стоимость проезда на новом маршруте №455 от автовокзала в Ржеве до Ржевского мемориала составит 32 рубля, по городу 22 рубля. От Хорошего (первый пункт после Ржева) – 10 рублей. О тарифах рассказал "Транспорт Верхневолжья".

Напомним, автобусный маршрут до мемориала запущен с 1 ноября. На линии работает один низкопольный автобус среднего класса. Время движения: с 8:00 до 20:30.

Из Ржева автобус отправлятся от автовокзала и по пути до мемориала совершает 13 остановок: ул. Мира, площадь Мира, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Гоголя, Казанская ул., школа № 3, ул. Чернышевского, аграрный колледж, Хорошево, Пирютино, Сады, Ржевский мемориал Советскому солдату. Те же остановки предусмотрены в обратном направлении.