Прокуратура добилась ремонта детской площадки в Лихославле Тверской области

На состояние площадки пожаловались местные жители Фото: Евгения ГУСЕВА

В прокуратуру Лихославльского района жители многоквартирных домов 15, 17 по улице Лихославльская, дома 6 по Свободному переулку написали коллективное обращение по вопросу благоустройства детской площадки.

Управление указанными домами осуществляет ООО "ЖКХ-Сервис", детский игровой комплекс также находится на балансе УК.

Прокуратура провела проверку и установила, что конструктивные элементы детского игрового комплекса повреждены и требуют ремонта.

Гендиректору УК внесено представление о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Игровая площадка приведена в порядок.