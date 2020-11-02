Прокуратура добилась ремонта детской площадки в Лихославле Тверской области

На состояние площадки пожаловались местные жители
Фото: Евгения ГУСЕВА
В прокуратуру Лихославльского района жители многоквартирных домов 15, 17 по улице Лихославльская, дома 6 по Свободному переулку написали коллективное обращение по вопросу благоустройства детской площадки.
Управление указанными домами осуществляет ООО "ЖКХ-Сервис", детский игровой комплекс также находится на балансе УК.
Прокуратура провела проверку и установила, что конструктивные элементы детского игрового комплекса повреждены и требуют ремонта.
Гендиректору УК внесено представление о привлечении его к дисциплинарной ответственности.
Игровая площадка приведена в порядок.