В Твери подвели итоги конкурса "Наш любимый врач" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Твери подвели итоги конкурса "Наш любимый врач". Голосование завершилось в 10:00 утра 1 ноября.

Напомним, в конкурсе принимали участие врачи-педиатры и детские врачи-специалисты поликлиник Твери и Детской областной клинической больницы. За любимых врачей голосовали дети и родители. Для детей также был объявлен конкурс рисунков.

По итогам конкурса, в номинации "врач-педиатр" победили: Бахвалова Наталья Викторовна (городская клиническая детская больница №3), Стасюк Надежда Евгеньевна (городская клиническая детская больница №3), Кудрявцева Дарья Александровна (городская клиническая детская больница №3), Николаева Дарья Сергеевна (городская клиническая детская больница 3), Орлова Марина Владимировна (клиническая детская больница №2).

В номинации "врач-специалист детский" больше всего отзывов и голосов получили: Сороковикова Татьяна Викторовна (врач-невролог детский, детская городская клиническая больница №1), Вересова Екатерина Алексеевна (врач-гастроэнтеролог детский, детская областная клиническая больница), Андреева Ольга Владимировна (врач-пульмонолог, детская городская клиническая больница №1), Капустина Людмила Викторовна (врач-гастроэнтеролог детский, детская городская клиническая больница №1), Ленская Татьяна Викторовна (врач-анестезиолог-реаниматолог, детская областная клиническая больница Центрального района).

Также объявлены имена 10 победителей конкурса детского рисунка. Плакаты будут размещены в детских поликлиниках городских больниц №1, №2, №3, №6, Центре здоровья городской клинической больницы №3, детской областной консультационной поликлинике ДОКБ.