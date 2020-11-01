Выбираем лучшего участкового страны: жители Тверской области могут поддержать своего земляка на Всероссийском конкурсе

Капитан полиции Андрей Соловьев борется за звание лучшего участкового страны Фото: УМВД России по Тверской области

1 ноября в МВД России начался финальный этап юбилейного X Всероссийского конкурса "Народный участковый" 2020. По традиции он проводится в тесном сотрудничестве с издательским домом "Комсомольская правда".

Тверскую область на конкурсе представляет капитан полиции, участковый уполномоченный отдела МВД России по Калининскому району капитан полиции Андрей Соловьёв. На региональном этапе голосования его поддержали 3838 человек. Он обошёл 45 участковых уполномоченных полиции из разных районов Тверской области.

На Всероссийском этапе конкуренция посерьезнее. От каждого субъекта Российской Федерации в конкурсе принимает участие лишь один участковый.

До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома "Комсомольская правда" за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

Для каждого участника на портале созданы персональные страницы, где размещены сведения об их достижениях и успехах.

Проголосовать за участника из Тверской области Андрея Соловьева можно здесь.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ "Патриот" состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника - Дня участковых уполномоченных полиции.