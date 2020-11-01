1 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 157 человек

В Тверской области подтверждено 157 случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 1 ноября, еще 157 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 9731 человека.

3791 (+102) остаются под наблюдением медиков, 326(+2) умерли, 5614 (+53) выздоровели.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 3250 (+33)

Конаковский район 674 (+9)

Кимры 661 (+14)

Ржев 651 (+2)

Торжок 462 (+7)

Калининский район 455 (+9)

Лихославльский район 319 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 318 (+8)

Торопецкий район 292 (+14)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 249 765 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 695.