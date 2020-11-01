В Тверской области у женщины украли велосипед

Пропажу вернули владелице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением о краже велосипеда обратилась жительница Калязина. Ущерб составил порядка 12 000 рублей.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что велосипед был похищен из подъезда дома. По описанию были проверены места возможного сбыта краденого, выявлен круг подозреваемых.

В ходе розыска был задержан ранее судимый неработающий 33-летний местный житель. Похищенное имущество возвращено владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.