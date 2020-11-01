В Тверской области сбор урожая завершен на 98%

В Тверской области завершается уборка урожая Фото: ПТО

В Тверской области завершается уборка сельскохозяйственных культур и заготовка кормов.

Зерновые культуры убраны на площади 72,8 тыс. га, что составило 99,7% к посевной площади. Намолочено зерна 117,7 тыс. тонн.

Полностью убран картофель - с площади 13,7 тыс. га было собрано 197,3 тыс. тонн клубней. С территории в 2,2 тыс. га было собрано 35,1 тыс. тонн других видов овощей. Лен вытереблен на площади 5,7 тыс. га - это 99% от всех посевов.

На следующий год посеяно 12,3 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм. Травы скошены на площади 109,8 тыс. га, заготовлено сена 173,4 тыс. тонн.

В целом объемы урожая в 2020 году превышают показатели за аналогичный период прошлого года.

- Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота, – считает губернатор Игорь Руденя Игорь Руденя.