Вандалы залили краской стелу Героя Советского Союза в Тверской области

Портрет летчика залили черной краской Фото: vk.com/pvk_69/Марина Кононова

В Калязине Тверской области вандалы залили черной краской лицо заслуженного пилота СССР, Героя Советского Союза Василия Александровича Борисова. Стела с его портретом установлена в парке Победы. Фотографией поделились местные жители в группе "Подслушано в Калязине".

О преступлении уже сообщили в полицию. Злоумышленников ищут.

СПРАВКА "КП"

Василий Александрович Борисов - заслуженный пилот СССР. Родился в 1913 году в селе Гора-Поневиц Калязинского района. В 1933 году окончил Саратовский авиационный техникум, в 1935 году - Тамбовскую авиационную школу пилотов Гражданского воздушного флота. Попал на фронт в 1942 году. Был командиром звена 750-го дальнебомбардировочного полка, инспектор-летчик 2-го Брянского гвардейского бомбардировочного корпуса.

За годы войны Борисов совершил 284 боевых вылета. Удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден двумя Орденами Ленина.

В послевоенные годы работал командиром авиаэскадрильи вертолетов на Дальнем Востоке, начальником московского аэропорта "Шереметьево".

*по данным Википедии.