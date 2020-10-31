Игорь Руденя проинспектировал строительство транспортного узла в Завидово Тверской области

Транспортно-пересадочный узел строят в рамках создания кластера "Волжское море" Фото: ПТО

30 октября губернатор Игорь Руденя вместе с генеральным директором компании "Васта Дискавери", управляющей рядом активов проекта "Завидово", Сергеем Бачиным проинспектировал строительство транспортно-пересадочного узла в Конаковском районе.

Объект строят в рамках создания кластера "Волжское море".

- Транспортный узел станет уникальным объектом в сфере туризма, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой в Верхневолжье для путешествий по Волге и Московскому морю, - считает глава региона.

Причалы построят в устье реки Шоша, там же будет создана акватория порта. В планах - подведение коммуникаций, подъездная дорога и парковка. Проект планируется реализовать к 2023 году, работы идут по графику.

Игорь Руденя и Сергей Бачин также осмотрели один из введенных в этом году объектов Завидово – оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха "Zavidovo Spa Village".

На совещании в комплексе "Рэдиссон Резорт, Завидово" Игорь Руденя и Сергей Бачин обсудили ход строительства транспортно-пересадочного узла и других объектов кластера.