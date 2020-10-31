До Ржевского мемориала в Тверской области туристы смогут доехать на автобусе

До Ржевского мемориала в Тверской области запустили автобусный маршрут Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 1 ноября в Тверской области запускается новый автобусный маршрут №455. Он будет курсировать от Ржева до Ржевского мемориала Советскому солдату.

На линию выйдет один низкопольный автобус среднего класса с логотипом мемориала. Он будет курсировать по 12 раз с 8:00 до 20:30. Транспорт оснащен валидаторами, видеокамерами и электронными маршрутными указателями.

Из Ржева автобус отправится от автовокзала с остановками: ул. Мира, площадь Мира, ул. Горького, Калинина, Гоголя, Казанская, школа № 3, Чернышевского, аграрный колледж, Хорошево, Пирютино, Сады, Ржевский мемориал Советскому солдату.

Оплатить проезд, с сохранением льгот, можно будет банковской картой, картой "Волга", с помощью QR-кода и мобильного приложения "Волга", а также наличными у водителя.

О запуске автобусного маршрута ранее сообщал губернатор Игорь Руденя во время одного из прямых эфиров, отметив высокую посещаемость Ржевского мемориала.