Тверская область получит миллард рублей на модернизацию здравоохранения

Программа была разработана по поручению губернатор Игоря Рудени Фото: ПТО

Минздрав России одобрил проект программы модернизации первичного звена здравоохранения Тверской области на 2021-2025 годы.

Программа была разработана по поручению губернатор Игоря Рудени. Предполагается, что на ее реализацию регион будет получать из федерального бюджета около 1 млрд рублей ежегодно. Общие расходы за пять лет превысят 5,6 млрд рублей.

Проект предусматривает строительство и капитальный ремонт ряда учреждений здравоохранения Верхневолжья.

- Начинаем проектирование новых объектов здравоохранения. Для нас это является ключевым фактором, потому что часть медицинских учреждений не отвечают современным требованиям, – сообщил на одном из заседаний правительства Тверской области Игорь Руденя.

В программу также включена установка 100 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 15 врачебных амбулаторий, запланировано приобретение медицинского оборудования, санитарного и легкового автотранспорта.