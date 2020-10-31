152 новых случая коронавируса подтверждено в Тверской области 31 октября

В Твери подтверждено 40 новых случаев Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 31 октября, еще 152 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 9574 человек.
3689 остаются под наблюдением медиков, 324 (+5) умерли, 5561 (+95) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3217 (+40)
Конаковский район 665 (+2)
Кимры 647 (+9)
Ржев 649 (+13)
Торжок 455 (+6)
Калининский район 446 (+8)
Лихославльский район 316 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 310 (+5)
Торопецкий район 278 (+1)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 249 070 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 4362.
Графика: ПТО