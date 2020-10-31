152 новых случая коронавируса подтверждено в Тверской области 31 октября

В Твери подтверждено 40 новых случаев Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 31 октября, еще 152 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 9574 человек.

3689 остаются под наблюдением медиков, 324 (+5) умерли, 5561 (+95) выздоровели.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 3217 (+40)

Конаковский район 665 (+2)

Кимры 647 (+9)

Ржев 649 (+13)

Торжок 455 (+6)

Калининский район 446 (+8)

Лихославльский район 316 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 310 (+5)

Торопецкий район 278 (+1)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 249 070 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 4362.