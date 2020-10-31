В "лобовом" ДТП погиб водитель "ВАЗа" в Тверской области

Водитель погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло поздно вечером 30 октября, на 17-м км автодороги Удомля-Котлован-Липны в Удомельском городском округе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 34-летний водитель автомобиля "Хендэ" при обгоне на темной дороге выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2111". От удара "ВАЗ" съехал в кювет.

В результате ДТП 62-летний водитель "ВАЗа" погиб. Водитель иномарки с травмами доставлен в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.