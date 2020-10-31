На мосту через Тьму в Торжокском районе Тверской области обрушилось ограждение

Разрушенный участок огорожен сигнальной лентой Фото: ОГИБДД Торжокский

Госавтоинспекция Торжка сообщает, что 30 октября на 35-м км автодороги Торжок-Высокое-Берново-Старица, Торжокского района, Тверской области (перед деревней Скоморохово) образовался аварийно-опасный участок. На мосту через реку Тьма обрушилось ограждение пешеходной части мостового сооружения.

Перила упали в воду. Разрушенный участок огорожен сигнальной лентой.

Водителей и пешеходов госавтоинспекторы просят проявить повышенную осторожность при движении на даннм участке.