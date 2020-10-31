В День народного единства в Твери пройдет фестиваль национальных культур

В Твери пройдет фестиваль национальных культур
Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
4 ноября в День народного единства для жителей Твери организована праздничная программа. План мероприятий опубликовала администрация города.
Часть запланированных событий пройдет в онлайн-формате. Жители смогут поучаствовать в виртуальных конкурсах и викторинах, которые пройдут в соцсетях на страницах подростково-молодежных центров.
В 12:00 в ДК "Химволокно" начнется фестиваль национальных культур "В единстве наций - сила народов". Там же пройдет концерт оркестра народных инструментов имени В.В. Андреева.
Праздничные концерты будут организованы в районных клубах.