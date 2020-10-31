Шесть человек предстанут перед судом за организацию незаконной миграции в Твери

Обвиняемые организовали нелегальное пребывание 120 иностранцев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести граждан, которые обвиняются в организации незаконной миграции иностранных граждан (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Следствием установлено, что в период с мая 2014 года по сентябрь 2016 года, обвиняемые организовали незаконное пребывание в Российской Федерации более 120 иностранных граждан.

Деятельность организованной преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.