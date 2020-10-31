В Твери собака покусала восьмилетнюю девочку

В Твери собака покусала ребенка Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ЧП произошло днём, 28 октября, возле детской площадки у дома №6 по улице Пролетарская набережная.

Восьмилетняя девочка стояла на улице вместе с другими детьми, в руках у пострадавшей была бутылка с водой. Возможно, собака подумала, что в руках у ребенка игрушка, начала прыгать и кусать ее. Произошедшее видел дворник, но не успел помочь девочке. Дети убежали.

- Ребенка покусала собака предположительно породы "джек-рассел-терьер", - рассказала в соцсети мама пострадавшей девочки. - У неё укусы на обеих руках и на ноге. Владельцы собаки в момент происшествия, вероятно, находились в магазине.

Известно, что собака проживает в доме по адресу Пролетарская наб, д. 6, корп. 2.

Родители ищут владельцев собаки, чтобы узнать, сделаны ли у животного прививки, и назначить ребенку правильное лечение. По данному факту составлено заявление в полицию.