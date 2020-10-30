Участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова приезжала убирать мусор с берега Волги в Тверской области

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова участвует в проекте «Вода России». Фото: аккаунт в соцсетях Юлии Михалковой – ВК/mihalckova.

29 октября актриса приезжала в Конаково вместе с командой проекта «Вода России», чтобы очистить берег Волги от мусора. Поездку участница «Уральских пельменей» анонсировала в своем аккаунте в соцсетях фразой «Волга, жди меня!». Присоединиться мог любой желающий.

Юлия Михалкова активно участвует в экологическом проекте «Вода России», который проводят в рамках нацпроекта «Экология». Акции по уборке берегов водоёмов от мусора уже объединили более пяти миллионов человек по всей стране.

«Вода России» – это не только субботники, но также просветительские уроки, конкурсы, выставки. Работа по очистке берегов началась с января 2020 года. Поучаствовать в качестве волонтера может каждый. Мешки и перчатки выдают организаторы на месте.