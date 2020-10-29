В Твери покажут уникальные фотографии достопримечательностей России

Выставка откроется в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной. Фото: vk.com/museumchaika

4 ноября в День народного единства в Твери дадут старт общенациональному историко-культурному проекту «Россия. Полёт через века». Об этом сообщает областное правительство.

В рамках проекта в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной откроется фотовыставка. Там будет представлено свыше 60 уникальных фотографий культурных и природных достопримечательностей России.

Часть экспозиции будет посвящена интересным местам Верхневолжья.

Открытие выставки состоится в 12.00. Она продлится до 17 ноября.