Заведующий терапией Ржевской ЦРБ в Тверской области умер от коронавируса

Вячеславу Николаеву было 63 года Фото: ГБУЗ "РЖЕВСКАЯ ЦРБ"

29 октября 2020 года ушел из жизни заведующий терапевтическим отделением Ржевской ЦРБ Вячеслав Евгеньевич Николаев. Некролог появился на сайте больницы.

Как сообщила газета "Ржевская правда", у врача был подтвержден коронавирус. Он проходил лечение в Областной клинической больнице в Твери.

Вячеслав Евгеньевич родился 24 февраля 1957 года в городе Кохтла-Ярве. В 1980 году закончил Калининский государственный медицинский институт по специальности "лечебное дело". С 1984 года работал в Ржевской ЦРБ. В 1989 году стал заведующим терапевтическим отделением и работал в этой должности по настоящее время.

- Тридцать шесть лет его трудовой деятельности прошли в стенах одного лечебного учреждения. Коллеги и пациенты ценили Николая Евгеньевича за его профессионализм, милосердие, доброжелательность, чуткое и внимательное отношение к людям, - пишут о нем коллеги.

За заслуги в области здравоохранения Вячеслав Николаев награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

Коллектив ГБУЗ "Ржевская центральная районная больница" выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Николаева.