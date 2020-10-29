Двух пациентов из районов доставили в Тверь на вертолете санавиации

Вертолет санавиации срочно вылетал в Бежецк Фото: областной Минздрав

28 октября привлечение санавиации потребовалось для оказания помощи двум пациентам - жителям Сонковского и Максатихинского районов - с острой коронарной патологией.

Бригада медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы на вертолете МИ-8АМП АПК "Вектор" вылетела в Бежецк.

Из первичного сосудистого отделения Бежецкой ЦРБ пациентов эвакуировали в Тверь.

Всего, по данным Минздрава Тверской области на 28 октября, в лечебные учреждения Твери из районов эвакуировано 156 человек, в том числе 22 ребенка. Половина всех госпитализированных - пациенты с острой коронарной патологией, еще 48 - с различными видами травм.