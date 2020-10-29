В Тверской области на мемориале в городе воинской славы установят БТР

Это модификация БТР-60, установлен в парке Победы в Твери. Фото: Ирина ТАРАСОВА

29 октября губернатор Игорь Руденя провел заседании президиума областного правительства.

Один из рассматриваемых вопросов касался советского бронетранспортера - БТР-60. Вернее его установки в виде памятника на территории мемориального комплекса на улице Грацинского в Ржеве.

Известно, что речь идет идет о некоем списанном и демилитаризованном БТР-60.

Вопрос решен положительно. Мощная машина станет частью мемориала в городе воинской славы.

СПРАВКА КП

БТР-60 был принят на вооружении в армии СССР в ноябре 1959 года. Этот бронетранпортер разработали в конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода.

БТР-60 став первой в мире серийной четырехосной боевой машиной в своем классе и, можно сказать, прародителем дальнейших модификаций БТР-70 и БТР-80. Они до сих пор остаются на вооружении российской армии и полиции. Всего за время серийного производства с 1960 по 1987 год на различных заводах было собрано от 10 до 25 тысяч БТР-60 всех модификаций.

Весившая 9900 кг машина, кроме экипажа из двух человек, перевозила ещё 14 бойцов. Особенностью конструкции было применение двух двигателей ГАЗ-49, мощность по 90 л.с. каждый. Максимальная скорость по шоссе достигала 80 км/ч, на плаву — и до 10 км/ч. Запас хода — 500 км. Максимальная толщина брони в лобовой части корпуса составляла 10 мм.