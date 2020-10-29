«Сентиментальные повести» Зощенко прочтет мастер художественного слова в Твери

В сатиру Зощенко влюблены миллионы людей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Артист Московской филармонии, мастер художественного слова Алексей Злаказов прочтет отрывки из произведений Михаила Зощенко в библиотеке имени Горького Твери.

"Сентиментальные повести" (рассказы из этого цикла будет читать артист) были написаны Зощенко в самый разгар нэпа и революции. Как говорил сам автор, в сборнике собраны сатирические образы и истории "маленького человека" внутри его порой совсем неприглядного быта.

Встреча пройдет 7 ноября в актовом зале "Горьковки" в 17:00. Организаторы предупреждают: от пришедших потребуют соблюдения социальной дистанции и других противоэпидемических мер. Поэтому маска для всех гостей - обязательный атрибут.