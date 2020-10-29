Тело мужчины с признаками криминальной смерти нашли в подвале тверской многоэтажки

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия Фото: Евгения ГУСЕВА

29 октября в подвале одного из домов, расположенных на Ремесленном проезде в Твери, было обнаружен труп 25-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

- По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. Следователями СК совместно с судебно-медицинским экспертом МВД осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в совершении преступления. Ведется следствие.