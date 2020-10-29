Сахар опять дорожает в Тверской области

Кроме сахара, дорожают конфеты, чай, свинина и рис. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области по последнему отчету Тверьстата больше всего подорожали шоколадные конфеты. С 20 по 26 октября они прибавили в цене 6,3%. Килограмм мягких конфет, глазурированных шоколадом, в магазинах региона в среднем стоит 373 рубля.

Продолжает растив цене сахар: за неделю с 20 по 26 октября он подорожал на 4,3%, а еще неделей ранее - на 4,9%.

Кроме сахара и конфет подорожали также: чай (+4,2%), рис (+3,7%), свинина (+3,3%), полукопченая колбаса (+2,5%).

Подешевели же более всего яблоки (-6,4%), сметана (-4,6%), печенье (-2,1%) и вермишель (-1,9%).