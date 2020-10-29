Промышленное производство в Тверской области снизилось на 6,2%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По индексу промышленного производства Тверская область на 17 месте в ЦФО (всего федеральный округ включает 18 субъектов - 17 областей и Москву). Свежими данными о промышленном производстве в регионе поделился Тверьстат: ведомство озвучило статистику за январь-сентябрь 2020 года.

По сравнению с тем же периодом 2019-го, промышленное производство в Тверской области снизилось на 6,2%. Больше всего пострадала отрасль добычи полезных ископаемых - здесь индекс производства понизился на 15,6%. Электро- газо- и теплоэнергетика сократила производство на 12,4%, обрабатывающие производства - на 4,6%. А отрасль, включающая водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизацию отходов, напротив, прибавила 2,8%.

Среди 18 субъектов ЦФО наибольший рост в январе-сентябре 2020 года показала промышленность Тульской области (+16,3%). Кроме Тверской области, показатели промышленного производства также снизились в Костромской, Калужской, Брянской, Курской и Ярославской областях.