Жителям города предложили выбрать новый стиль арт-объекта «ТВЕРЬ» у Речного вокзала

Четыре варианта надписи «Тверь».
Напомним, арт-объект встречает туристов, прибывающих в Тверь на теплоходе к Речному вокзалу. Надпись появилась в 2016 году и представляет из себя железную конструкцию, обтянутую покрытием, напоминающим искусственный газон. Из-за того, что буквы пришли в негодность, дизайнеры предлагают четыре новых эскиза.
За четыре года арт-объект не раз подвергался нападкам хулиганов. А из-за того, что дети да и взрослые залезали на него, делая селфи, материал поистёрся. Видимо, повлияла и погода. По информации «КП»-Тверь», «ТВЕРЬ» планируют заменить во время того, как будут благоустраивать территорию набережной. Конструкция не подлежит ремонту, её просто поменяют на новую.
А в таком состоянии находится арт-объект «ТВЕРЬ» на Речном вокзале сейчас.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Сейчас разрабатывают новый проект надписи, который включает в себя подсветку. Мнение горожан может повлиять на то, что в итоге будет стоять на видовом месте. Предполагают, что объект появится на прежней площадке уже в 2020 году.
Синие буквы а-ля «Транспорт Верхневолжья».
Намекающие, что нужно верить.
А-ля деревянные.
Объект в стиле того, что стоит у ж/д вокзала в Твери.