Жителям города предложили выбрать новый стиль арт-объекта «ТВЕРЬ» у Речного вокзала

Четыре варианта надписи «Тверь».

Напомним, арт-объект встречает туристов, прибывающих в Тверь на теплоходе к Речному вокзалу. Надпись появилась в 2016 году и представляет из себя железную конструкцию, обтянутую покрытием, напоминающим искусственный газон. Из-за того, что буквы пришли в негодность, дизайнеры предлагают четыре новых эскиза.

За четыре года арт-объект не раз подвергался нападкам хулиганов. А из-за того, что дети да и взрослые залезали на него, делая селфи, материал поистёрся. Видимо, повлияла и погода. По информации «КП»-Тверь», «ТВЕРЬ» планируют заменить во время того, как будут благоустраивать территорию набережной. Конструкция не подлежит ремонту, её просто поменяют на новую.

А в таком состоянии находится арт-объект «ТВЕРЬ» на Речном вокзале сейчас. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сейчас разрабатывают новый проект надписи, который включает в себя подсветку. Мнение горожан может повлиять на то, что в итоге будет стоять на видовом месте. Предполагают, что объект появится на прежней площадке уже в 2020 году.

Синие буквы а-ля «Транспорт Верхневолжья».

Намекающие, что нужно верить.

А-ля деревянные.