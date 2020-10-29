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В Тверской области сняли с реализации саженцы хвойных растений

Их продавали без документов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Товар снят с реализации Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Товар снят с реализации Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

28 октября в Ржеве во время контрольного мероприятия специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области было установлено, что гражданином осуществлялась реализация саженцев хвойных и декоративных растений без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества.

Выявленные факты являются нарушением порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности, саженцы сняты с реализации.