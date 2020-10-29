Двое госавтоинспекторов попались на взятке в Тверской области

Фигуранты получили более 55 тыс. рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях Фото: Валерий РОМАНОВ

В марте 2020 года Бологовским городским судом был вынесен приговор в отношении двух госавтоинспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области. Виновные осуждены за получение взятки.

Установлено, что фигуранты получили более 55 тыс. рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Межрайонный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с осужденных в доход государства полученных ими денежных средств. Требования прокурора удовлетворены.

Решения суда не вступили в законную силу.