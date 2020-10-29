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Двое госавтоинспекторов попались на взятке в Тверской области

Полученные деньги с них вызскали в доход государства
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Фигуранты получили более 55 тыс. рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях

Фигуранты получили более 55 тыс. рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях

Фото: Валерий РОМАНОВ

В марте 2020 года Бологовским городским судом был вынесен приговор в отношении двух госавтоинспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области. Виновные осуждены за получение взятки.

Установлено, что фигуранты получили более 55 тыс. рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Межрайонный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с осужденных в доход государства полученных ими денежных средств. Требования прокурора удовлетворены.

Решения суда не вступили в законную силу.

Криминал