В новом спортзале в Сонково Тверской области установят современное спортивное оборудование

Игорь Руденя заявил о поддержке муниципалитета со стороны региона Фото: ПТО

29 октября губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит с рабочим визитом в Сонковском районе.

Во время поездки глава региона осмотрел новый многофункциональный спортивный зал: игровой зал, раздевалки и другие помещения. Спорткомплекс - новый. Он был введен в эксплуатацию 20 октября. Объект строили в рамках национального проекта "Демография" и областного проекта "Спорт – норма жизни".

После посещения глава региона дал поручения улучшить систему вентиляции в здании, установить современное спортивное оборудование, а также озеленить прилегающую территорию и устроить велопарковки.

- Комфортная городская среда, образование, спорт – это важные условия комплексного развития муниципального образования. Здесь все для этого есть. Нужно трудиться, чтобы выйти на новый уровень развития. Мы в свою очередь обеспечим поддержку, – подвел итог поездки Игорь Руденя.