Мужчина пришел навестить сына и украл у бывшей жены золотые украшения в Твери

В полиции мужчина вернул украденное
Фото: Анна КОЛГАНОВА
В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из шкатулки у нее пропали золотые украшения стоимостью 33 500 рублей.
В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 35-летний бывший муж потерпевшей. Накануне мужчина заходил в гости, чтобы навестить несовершеннолетнего сына.
В полиции фигурант сознался в содеянном и вернул похищенные драгоценности.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.