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Мужчина пришел навестить сына и украл у бывшей жены золотые украшения в Твери

В полиции он сознался в содеянном
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В полиции мужчина вернул украденное

В полиции мужчина вернул украденное

Фото: Анна КОЛГАНОВА

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из шкатулки у нее пропали золотые украшения стоимостью 33 500 рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 35-летний бывший муж потерпевшей. Накануне мужчина заходил в гости, чтобы навестить несовершеннолетнего сына.

В полиции фигурант сознался в содеянном и вернул похищенные драгоценности.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Криминал