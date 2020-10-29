Мужчина пришел навестить сына и украл у бывшей жены золотые украшения в Твери

В полиции мужчина вернул украденное Фото: Анна КОЛГАНОВА

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из шкатулки у нее пропали золотые украшения стоимостью 33 500 рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 35-летний бывший муж потерпевшей. Накануне мужчина заходил в гости, чтобы навестить несовершеннолетнего сына.

В полиции фигурант сознался в содеянном и вернул похищенные драгоценности.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.