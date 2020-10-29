В Тверской области 29 октября выявлено 142 заболевших коронавирусом

В регионе подтверждено 142 случая коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 29 октября, еще 142 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 9276 человек.

3589 (+48) остаются под наблюдением медиков, 313 (+5) умерли, 5374 (+89) выздоровели.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 3126 (+26)

Конаковский район 652 (+4)

Кимры 634

Ржев 628 (+4)

Торжок 437

Калининский район 430 (+5)

Лихославльский район 309 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 296 (+7)

Торопецкий район 246 (+31)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 241627 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 2754.