В Тверской области 29 октября выявлено 142 заболевших коронавирусом

В регионе подтверждено 142 случая коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 29 октября, еще 142 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 9276 человек.
3589 (+48) остаются под наблюдением медиков, 313 (+5) умерли, 5374 (+89) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3126 (+26)
Конаковский район 652 (+4)
Кимры 634
Ржев 628 (+4)
Торжок 437
Калининский район 430 (+5)
Лихославльский район 309 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 296 (+7)
Торопецкий район 246 (+31)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 241627 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 2754.
Графика: ПТО