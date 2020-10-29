Игорь Руденя поручил продолжить благоустройство центральной площади в Сонково Тверской области

Игорь Руденя и поручил продолжить благоустройство центральной площади в Сонково Фото: ПТО

В ходе рабочего визита в Сонково губернатор Игорь Руденя посетил центральную площадь. Объект был благоустроен в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".

На первом этапе, в 2019 году, на площади проложили пешеходные дорожки, высадили кустарники, установили малые архитектурные формы и арт-объект "Я люблю Сонково".

В 2020 году уложили новое асфальтобетонное покрытие, смонтировали освещение и подключили видеонаблюдение.

- Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой, – отметил Игорь Руденя и поручил продолжить благоустройство центральной площади.