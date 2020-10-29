Игорь Руденя возложил цветы к Обелиску Славы в Сонково Фото: ПТО

29 октября губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит рабочий день в Сонковском районе.

Утром глава региона возложил цветы к Обелиску Славы "Вечная слава павшим за Родину" в Сонково. В церемонии приняли участие юнармейцы.

В этом году, в преддверии 75-летия Победы, мемориал был отремонтирован.

В ходе визита Игорь Руденя также посетил межпоселенческий дом досуга, где сейчас идет ремонт. Губернатор поручил завершить его к началу 2021 года и распорядился установить в зале дома досуга новые кресла, проекторы, звуковое и световое оборудование, а также модернизировать систему отопления здания.